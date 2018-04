Pimco vê País como destino atraente ao investimento A gerente de portfólio para mercados emergentes da Pimco, Brigitte Posch, disse ontem que a administradora de fundos vê o Brasil como um dos principais destinos para investimentos. "Temos uma visão positiva de longo prazo para a moeda e a taxa de juros do Brasil", disse em entrevista ao programa AE Broadcast Ao Vivo. "Para a Pimco, investimento em moeda local não é algo novo." Segundo Brigitte, metade dos US$ 40 bilhões que o grupo aloca em mercados emergentes tem como destino moedas e taxas de juros. Ela fez o comentário a propósito do relatório Perspectiva Secular da Pimco: um Novo Normal, divulgado anteontem pela empresa. No documento, o fundo indica que pode comprar o real brasileiro e o peso mexicano num horizonte de 12 a 18 meses à frente, em virtude da queda do dólar e da avaliação de que o crescimento dos mercados emergentes está superando o dos países industrializados. Brigitte ressaltou que a Pimco já investe no real e em outras moedas emergentes, mas enxerga possibilidades futuras ainda melhores no País no processo de retomada pós-crise. Para a gestora, nos próximos três a cinco anos, o real tende a se valorizar mais frente ao dólar e os juros podem cair mais. "O Brasil tem posição financeira forte e demanda interna robusta." A Pimco divide os emergentes em duas categorias: países em condições econômicas mais fracas e instáveis e os que possuem fundamentos mais fortes e estáveis, que devem se manter crescendo, ainda que não no mesmo ritmo. "O Brasil está no segundo grupo."