Pimenta crê no "sucesso da licitação do SMP" O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse hoje, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que acompanhou todo o processo de entrega das propostas pelas empresas interessadas em participar dos leilões das licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas bandas C, D e E. Apesar do baixo número de proponentes (sete, sendo apenas um para a banda C), Pimenta disse que continua a "acreditar no sucesso da licitação do SMP".