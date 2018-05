Pimentel: ‘BC está agindo com cautela e prudência’ O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o Banco Central está agindo com cautela e prudência necessárias. "Evidentemente que a taxa de câmbio como a de agora é favorável para nossas exportações, mas o BC tem que cuidar da taxa de inflação", disse. "Vimos agora desvalorização do real numa proporção que não imaginávamos que fosse alcançada tão rapidamente", afirmou o ministro, que reforçou que o Banco Central está "monitorando" a situação.