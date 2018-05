Pimentel pensa em melhorar acordo automotivo com Argentina

BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, afirmou há pouco que o acordo automotivo com a Argentina só acaba em junho de 2014. "Temos mais um ano de prazo", afirmou o ministro. "Nesse período, vamos buscar o melhor acordo."

Pimentel disse que o acordo tem merecido um trabalho muito grande dos ministérios e do Itamaraty e que o governo quer melhorar os termos do acordo. Segundo Pimentel, a indústria automobilística brasileira não tem qualquer queixa ou restrição ao formato do acordo e quer que ele prossiga. Ainda de acordo com o ministro, do ponto de vista do Brasil, não há qualquer empecilho para o livre comércio. "Mas, para a Argentina, o livre comércio é precipitado", afirmou.

O ministro afirmou que a renovação do acordo é uma oportunidade para que os dois países avancem para a integração produtiva efetiva. Uma das demandas da Argentina, segundo ele, é que as autopeças produzidas no país possam integrar o programa Inovar Auto. "Essa é uma demanda que deve ser examinada com atenção e carinho. O Brasil vai se tornar de novo um polo exportador, e a Argentina quer participar desse esforço."

Segundo Pimentel, o processo de globalização da indústria é uma realidade e remar contra essa corrente seria uma "tolice". "Temos que direcionar a corrente para o que nos interessa, que é fortalecer o Mercosul e os países vizinhos, e aproveitar o movimento de globalização das cadeias para trazer mais benefícios para a nossa região."

Protecionismo

Pimentel negou que o Brasil seja "excessivamente protecionista". Segundo ele, o País tem economia aberta e "faz questão" de preservar a indústria e a economia dentro das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Estamos assistindo a uma corrida rumo aos investimentos no Brasil", disse.

Ele afirmou também que o Brasil segue estritamente as regras da OMC. "Não fosse por isso, não seria outro motivo pelo qual acabamos de eleger o diretor-geral da organização", disse, em referência a Roberto Azevêdo. "Além das qualidades pessoais dele, tem a ver com o fato de que o Brasil tem sido um dos países da organização que mais obedece às regras. Jamais tivemos qualquer contestação de algum dos nossos processos", disse.

Pimentel participa de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado.