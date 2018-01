Pinguelli Rosa dicute planejamento estratégico com Dirceu O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, e os dirigentes das demais empresas do Grupo estiveram hoje com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, para discutir o planejamento estratégico do sistema Eletrobrás. Segundo Pinguelli Rosa, os dirigentes estão em Brasília para revisar o planejamento do Grupo e aproveitaram para parabenizar Dirceu pelo aniversário e conversar sobre alguns assuntos do setor. Pinguelli garantiu que no encontro não se discutiu a troca de comando da Eletrobrás ou de qualquer empresa do Grupo e disse que só ouviu comentários a respeito pela imprensa.