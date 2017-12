Pinguelli: se Magalhães sair, não será por motivo político O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, negou que a eventual saída do diretor financeiro da Eletrobrás, Alexandre Magalhães, seja usada para atender algum partido político na reestruturação ministerial que vem sendo discutida pelo governo. "Se ele for substituído, não será por um critério político. Não é compatível. Ali, tem que ser um sujeito que entenda do riscado", afirmou. De acordo com Pinguelli, foi ele mesmo quem indicou Magalhães para o cargo por um critério puramente técnico. "Ele estava no mercado e o indiquei por uma tradição de esquerda que ele tem", afirmou. O presidente da Eletrobrás disse ser um pouco de exagero atribuir a eventual saída de Magalhães à queda das ações da Eletrobrás verificada ontem e anteontem no mercado. "Vi que várias outras ações caíram. Até mais que a nossa", afirmou. Ainda segundo Pinguelli, já existe um acordo entre o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, de que, se vier a substituir Magalhães, seja "uma pessoa análoga". Magalhães teria apresentado razões pessoais para deixar o cargo. Compra da Cemar A Eletrobrás apresentará ainda hoje à ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, a análise sobre as duas propostas, apresentadas à Agência Nacional de Energia Elétrica, pelas empresas que disputam a compra da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). "As propostas foram boas. Uma delas é melhor que a outra. Sendo assim haverá a decisão", disse Pinguelli, sem revelar qual seria a empresa que teria apresentado a melhor proposta. Disputam a compra a SVM Participações e Empreendimentos, do Grupo GP Investimento e a MT Baker Interprices LLC. Essa última empresa conseguiu na Justiça uma liminar que lhe garantiu a disputa. A data de definição de todo o processo de compra da Cemar foi adiada várias vezes pela Annel. Pelo cronograma mais recente, esse decisão será anunciada no dia 25 de janeiro. A companhia está sob intervenção da Aneel desde agosto de 2002. Desde então, o governo vem tentando transferir o controle da agência para uma empresa que apresente condições efetivas de saneá-la. A Cemar que tem a maior parte de sua dívida com a Eletrobrás.