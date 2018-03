Pinguelli tranqüiliza sobre riscos em Angra O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, esclareceu que por enquanto não há nenhum risco de acidentes envolvendo o complexo nuclear de Angra dos Reis. Pela manhã, Pinguelli disse no seminário Petróleo, Energia e Proteção Ambiental, que a falta de reajustes nas tarifas da Eletronuclear poderiam comprometer a segurança das usinas. "Estamos fazendo o possível para manter as condições de segurança", tranquilizou. O problema pode surgir se a companhia não conseguir trocar dois geradores de vapor que estão em processo de corrosão. A licitação para os equipamentos, que podem custas US$ 100 milhões, já está em andamento. As usinas estão gerando energia a um preço abaixo de custo, segundo ele, porque têm que manter o equilíbrio do sistema energético brasileiro.