Pioneer produzirá CD-players para carros em Manaus A unidade de produção de equipamentos de áudio para automóveis da Pioneer em Manaus vai iniciar as suas operações no próximo mês. A fábrica deverá produzir cerca de 200 mil aparelhos de CD em 2004. Já a companhia sul-coreana Samsung Electronics, em notificação formal ao Serviço de Supervisão Financeira de Seoul, informou que vai trasferir a sua fábrica de telefones celular de Manaus para São Paulo. O custo estimado dessa operação será de US$ 4,4 milhões. A Samsung, que é a terceira maior fabricante mundial de celulares, após a Nokia e Motorola, disse que a transferência da fábrica para São Paulo deverá ser finalizada em janeiro de 2004. A produção na nova unidade deverá ser iniciada em fevereiro. Um porta-voz da Samsung afirmou que a principal razão para a transferência será o aproveitamento de um maior espaço físico para a produção e a maior proximidade dos seus fornecedores de serviço. No entanto, ele não comentou sobre a transferência de funcionários de Manaus para São Paulo.