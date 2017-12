Pioneer vai abrir nova fábrica em Manaus A Pioneer, fabricante japonês de equipamentos de audio e vídeo, planeja abrir uma fábrica em Manaus em março de 2004 para produzir sistemas de som para automóveis, informou a agência de notícias japonesa Kyodo News. A empresa informou que irá investir R$ 32 milhões na construção de sua primeira unidade no Brasil, que deverá empregar 150 pessoas. O projeto, segundo a empresa, visa a expansão da sua fatia de mercado no Brasil. A nova fábrica será instalada no pólo industrial da capital do Estado do Amazonas.