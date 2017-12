Piora dos ânimos com rebaixamento da Argentina A abertura dos mercados nesta sexta-feira sofre influência do rebaixamento da classificação de risco da dívida argentina, realizado pela agência internacional Moody´s e divulgado ontem às 16h. Dólar e juros abriram em alta e bolsa reage negativamente. Segundo a própria agência, a decisão "reflete um crescimento significativo do risco de default (insolvência) da Argentina, associado à deterioração da posição financeira do governo, perspectivas incertas de crescimento no curto prazo e preocupações quanto à disposição da classe política para apoiar continuamente várias medidas econômicas incorporadas no pacote amplo de ajuste fiscal adiantado pelo governo". Profissionais observam que o rebaixamento do rating da Argentina pela Moody´s - que determina, em tese, uma redução da exposição dos fundos estrangeiros ao país - é mais uma má notícia. Mas não deve gerar forte estresse. Isso porque os investidores já haviam reduzido de forma significativa suas posições em Argentina. Além disso, os analistas ainda consideram o noticiário sobre o Brasil positivo e capaz de amenizar os efeitos da crise da Argentina sobre o mercado local. A principal razão para essa análise ainda é a perspectiva de acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), considerado uma "vacina" contra o contágio da crise da Argentina. Cotações do mercado Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5050, com alta de 1,01%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,000% ao ano, frente a 24,600% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,06%. Os títulos da dívida externa argentina mostravam desvalorização, de 1,35% no Global 08 e 0,75% no FRB. O principal papel brasileiro, o C-bond, tinha alta de 0,125%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,91%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,38%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,18%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.