Piora externa eleva dólar a máxima em 2 meses ante real

O dólar foi negociado a 1,759 real para venda às 16h15, nas últimas operações no mercado interbancário, com alta de 1,79 por cento. É a maior cotação de fechamento desde 5 de outubro, quando o dólar valia 1,762 real.

No mesmo horário, o dólar avançava 0,5 por cento ante uma cesta com as principais moedas, e subia com ainda mais força ante divisas emergentes como o peso mexicano e o rand sul-africano.

(Reportagem de Silvio Cascione)