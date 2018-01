Piora externa faz dólar fechar em alta e Bolsa cair As principais bolsas de valores do mundo fecharam em baixa neste início de semana. Em Nova York, a queda do dólar ajudou a derrubar os índices de ações. O índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas da Bolsa de Nova York - fechou em baixa de 1,28%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - caiu 2,21%. A conseqüência foi imediata no mercado brasileiro. Por aqui, o dólar fechou em alta pelo oitavo dia consecutivo - cotado a R$ 2,1910 na ponta de venda das operações, em alta de 0,97%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), por sua vez, acompanhou a queda das bolsas em Wall Street e ampliou o movimento de realização de lucros (venda das ações para apurar o ganho obtido) iniciado na semana passada. No fim do dia, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas da Bovespa - fechou em baixa de 2,02%. No mercado de juros, o quadro externo teve importância reduzida, já que as atenções voltaram-se para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa terça e termina na quarta-feira. Outros eventos importantes sobre a economia norte-americana também são esperados para esta semana.