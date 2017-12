Piora no quadro político pode afetar mercado Os dados sobre o auxílio-desemprego e preços de importações divulgados há pouco nos EUA reforçaram as indicações de pouso suave na economia americana. A expectativa é de que o cenário externo permaneça positivo. Porém, as últimas notícias sobre o caso Eduardo Jorge, divulgadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo, devem contaminar o mercado financeiro. Logo depois do início do pregão, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,76%. De acordo com o jornal, o presidente Fernando Henrique assinou, em 96, um pedido extra de verbas de R$ 25 milhões para as obras do fórum trabalhista de São Paulo. Isso depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou superfaturamento na construção, levando o Congresso a cortar os recursos para a obra. A proposta foi avaliada tecnicamente por Martus Tavares, que era o ministro interino do Planejamento. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, entre 95, após Eduardo Jorge assumir a Secretaria-Geral da Presidência, em 96, um grande volume de recursos orçamentais extras foi liberado para as obras. A informação sobre o pedido adicional de verba, de acordo com a Folha, contradiz a nota oficial do governo de terça-feira, que negou que o governo tivesse qualquer interferência na alocação de verbas para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Neste sentido, a Bovespa, mesmo com as bolsas de Nova Iorque indo bem, pode fechar o dia em baixa. Operadores ainda não vêem no quadro político algum fato que seja capaz de desestabilizar fortemente o governo, mas admitem que o caso Eduardo Jorge, enquanto persistir nas manchetes, criará turbulências e prejudicará o ambiente de negócios. Aumento da gasolina Além disso, com o aumento da gasolina divulgado ontem (veja mais informações no link abaixo), os índices de rejeição ao governo Fernando Henrique não devem se recuperar. Depois da alta, o governo refez as contas e mudou a expectativa para o saldo anual da conta petróleo (PPE). Ele passou de R$ 3,5 bilhões em 2000 para R$ 800 milhões. Há pouco, a Bovespa operava em queda de 1,18%. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia as ações de empresa do setor de tecnologia - registrava alta de 1,06%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque acumulava alta de 0,37%.