Pioram os resultados do varejo americano Algumas das maiores varejistas americanas - Macy''s, Home Depot e Target - divulgaram resultados abaixo do esperado nesta semana, resultantes da queda do consumo no país. "Prevíamos um trimestre e um ano difíceis, mas foram ainda piores", disse o presidente da Home Depot, Frank Blake. O lucro da loja de departamentos Macy?s caiu 59% e o da loja popular Target, 41%, no último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. A Home Depot, maior varejista de móveis e decoração do mundo, teve perdas de US$ 54 milhões nos últimos 3 meses. As varejistas esperam poucas vendas para 2009, especialmente para itens que não são de primeira necessidade. A Macy?s informou que nos últimos três meses terminados em janeiro faturou US$ 310 milhões, em comparação com os US$750 milhões no mesmo período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro da Target caiu de US$ 1,03 bilhão para US$ 609 milhões. Gregg Steinhafel, presidente da rede, disse que os resultados "refletem o impacto de condições econômicas sem precedentes." Os negócios de cartões de crédito da Target também apresentaram lucro menor.