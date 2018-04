Piqueteiros planejam parar Buenos Aires nesta 3ªF Os argentinos vão começar, mais uma vez, a viver o caos provocado pelos bloqueios sistematizados de rodovias, ruas, avenidas e pontos estratégicos em todo país. O movimento é organizado pelos chamados piqueteiros, pessoas desempregadas agrupadas no Bloco Nacional Piqueteiro, especializado em protestar por meio de bloqueios de pontos-chave do trânsito. O protesto vai começar a partir das 9h30 desta terça-feira e prevê o fechamento dos principais acessos a Buenos Aires. Os líderes dos piqueteiros, Luis D´Elía e Juan Carlos Alderete, explicaram que o "plano de luta é contra as políticas exigidas pelo FMI e para pedir a implementação de uma tarifa social". O plano está dividido em duas etapas: uma que terá início a partir da próxima segunda-feira, diariamente, e outra para amanhã, coincidindo com a mobilização da CGT dissidente, liderada pelo caminhoneiro Hugo Moyano, que programou uma greve a partir do meio-dia, com concentração na Praça de Maio. O movimento será de 24 horas e também vai implicar a redução de 20% do transporte público ferroviário e dos coletivos. A CGT faz greve para pedir recomposição salarial pelas perdas com a desvalorização do peso e a inflação. O presidente Eduardo Duhalde considerou a greve "inconveniente" e que o "Estado não está em condições de outorgar aumentos salariais". Leia o especial