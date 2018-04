Piquetes paralisam entradas de Buenos Aires Os principais pontos de acesso a Buenos Aires estão sendo interrompidos pelos piqueteiros (desempregados), além de várias manifestações pelo centro da cidade. Os motoristas de transporte escolar e de turismo também protestam contra o preço do óleo diesel. Os piqueteiros querem que o governo regularize o pagamento da assistência dos planos sociais para os chefes de família desempregados. Eles denunciam que somente na grande Buenos Aires, cerca de 60 mil pessoas estão com os benefícios atrasados. Em todo o país são mais de 100 mil desempregados sem receber a ajuda do governo. Leia o especial