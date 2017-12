Pirataria deve ser um dos assuntos da reunião Brasil-EUA O combate à pirataria deverá ser um dos principais assuntos de hoje, no Mecanismo de Consultas Brasil-EUA que reunirá, logo mais a partir das 10 horas, na mesa de negociações no Itamaraty, o representante-adjunto de Comércio dos Estados Unidos, Peter Allgeier, e o chefe da Subsecretaria-Geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, embaixador Clodoaldo Hugueney, que chefiam as respectivas delegações. Os EUA ameaçam com sanções comerciais, caso o governo brasileiro não mostre, dentro de um mês, que adotou medidas eficazes de combate à pirataria que faz, por exemplo, com que um número estimado em 55% de todos os CDs vendidos no País sejam falsificados e, na área de informática, 60% de todos os softwares. O Ministério da Justiça anuncia a criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria para combater a venda de produtos falsificados, no País. Entre os temas em debate na reunião de hoje deverão estar, também, a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), o andamento da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), a investigação aberta pelos EUA contra suposto dumping nas exportações brasileiras de camarão e a certificação de carne bovina in natura.