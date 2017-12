Pirataria e responsabilidade social serão discutidos amanhã no RJ "Pirataria e responsabilidade social" é o tema do seminário a ser realizado a partir de amanhã, no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), a partir das 9h30. O objetivo é formar um retrato da pirataria no país, mostrando com números como essa atividade prejudica a sociedade brasileira, com a diminuição da arrecadação de impostos, a não criação de emprego e a deterioração das relações de consumo. Também serão discutidas as causas da falta de punição para esse tipo de crime. O evento será aberto pelo presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz. Entre os palestrantes estarão o vice-presidente da CPI da Pirataria, deputado Júlio Lopes; o presidente do Instituto Etco, Emerson Kapaz; a vice-presidente do Comitê Interministerial de Combate à Pirataria, Valquiria Souza Teixeira de Andrade; o sub-secretário da Receita estadual, Diógenes Florentino; e o diretor da Associação Brasileira de Produtores de Discos, Eduardo Rajo.