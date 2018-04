Piratas tomam grande petroleiro Saudita no Mar da Arábia

Piratas atacaram e tomaram controle do grande petroleiro Sirius Star, nesta segunda-feira, no Mar da Arábia. A informação foi divulgada por um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos. "A embarcação está sob controle dos piratas", afirmou o porta-voz norte-americano. O navio-tanque é propriedade da Aramco, estatal petroleira da Arábia Saudita. Ele foi atacado quando estava 450 milhas náuticas (833 quilômetros) distante de Mombaça, no Quênia. O Ministério de Relações Exteriores da Grã-Bretanha afirmou que dois cidadãos britânicos estão entre os 25 tripulantes do navio capturado, segundo a Sky news. A emissora não forneceu outros detalhes. Somente este ano, mais de 80 navios já foram atacados por piratas na costa da Somália. As informações são da Dow Jones.