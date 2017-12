Pirelli inaugura nova fábrica de pneus no RS A Pirelli inaugurou uma nova linha de produção de pneus em seu parque industrial de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira. Com a ampliação, a unidade gaúcha da empresa passará a fabricar diariamente mil pneus Gigante Radial, destinados a caminhões e ônibus, que se somam à produção local de pneus das linhas motocicleta, scooter e bicicleta. A capacidade de produção do complexo, que era de 64 mil toneladas por ano, passa a ser de 76 mil toneladas por ano. O investimento de R$ 116 milhões também ampliou o quadro de pessoal, de 1,5 mil para 1,75 mil empregados. O presidente da Pirelli Brasil, Giorgio Della Seta, lembrou que a empresa já produz 3,7 mil pneus para ônibus e caminhões por dia em Santo André, mas disse que as possíveis expansões futuras serão feitas em Gravataí, que pode passar da capacidade inicial para 1,3 mil pneus por dia em pouco tempo. Confiante, afirmou que há demanda para absorver aumentos de oferta. A nova unidade vai destinar 80% de sua produção para o mercado interno e 20% para a exportação. Também deve aumentar em 8% o faturamento do grupo no Brasil, que, no ano passado, atingiu R$ 3 bilhões. A Pirelli tem 130 anos e está no Brasil desde 1929. A empresa, com sede na Itália, tem unidades industriais em dez países e operações comerciais em 120 países, empregando cerca de 18 mil pessoas, das quais 6 mil no Brasil. O faturamento global de 2005 foi de 3,6 bilhões de euros, com lucro líquido de 198 milhões de euros.