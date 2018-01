Pirelli pode desistir de oferta pública As companhias de pneus e cabos do Grupo Pirelli divulgaram na quarta-feira o edital da oferta pública para fechamento de capital, confirmando a realização da operação. As empresas informaram, entretanto, que desistirão da oferta caso não seja atingido o percentual mínimo necessário para que o registro de companhia aberta seja cancelado. Desde que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou a Instrução nº 345, regulando as ofertas públicas, as empresas não haviam se pronunciado sobre qual seria a decisão com relação à operação. Pela Lei das S.As., é necessário que pelo menos 2/3 dos acionistas minoritários aceitem a operação. Caso isso não ocorra, a Instrução nº 345 deixou às companhias a alternativa de desistir do processo ou adquirir somente 1/3 dos papéis em circulação no mercado. O gerente de Administração Corporativa da Pirelli, Mário Barbosa, disse que a divulgação do edital estava dependendo apenas da aprovação da CVM. Segundo ele, a decisão de efetivar a compra das ações somente ocorrerá se for possível cancelar o registro de companhia aberta é anterior à Instrução nº 345 e, por isso, não foi necessária nenhuma mudança no posicionamento da empresa. Valores ofertados Os valores ofertados aos acionistas foram mantidos. A Pirelli Pneus está oferecendo um preço de R$ 6,15 por ação. O valor a ser pago aos acionistas da Pirelli Cabos será de R$ 3,50 por ação. Os papéis das empresas reagiram positivamente ao anúncio. As ações preferenciais da Pirelli Pneus subiram quase 10%, atingindo R$ 6,04. Os papéis PN (preferenciais, sem direito a voto) da Pirelli Cabos também foram impulsionados pela confirmação da oferta e tiveram valorização próxima a 6%, com cotação de R$ 3,45. O custo total da operação pode chegar até a US$ 100 milhões, de acordo com Barbosa. Atualmente, os minoritários detêm 13% do capital da Pirelli Pneus e 14,5% do capital da Cabos. A decisão foi tomada para eliminar os custos de manutenção de companhia aberta, uma vez que as empresas não captam recursos no mercado há muito tempo, comentou o executivo. Os leilões de oferta pública da Pirelli Pneus e da Pirelli Cabos estão marcados para o dia 21 de novembro, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).