Pirelli vende pneus pela Internet A Pirelli criou uma loja virtual para vender pneus on-line ao consumidor (veja o link abaixo). O comprador poderá escolher entre os vários produtos da empresa, realizar a compra e retirá-lo na loja credenciada mais próxima de sua casa ou local de trabalho. Ele também poderá agendar via Internet sua visita ao revendedor para montar os pneus, balancear e alinhar as rodas. Após a opção feita pelo cliente, o sistema verifica qual a loja mais próxima que dispõe dos pneus escolhidos em estoque. Se não houver estoque, o sistema faz uma previsão do prazo necessário para entrega. Nas localidades onde não houver representação da Pirelli, a entrega será feita diretamente ao comprador por transportadora, o mais rapidamente possível. Inicialmente, serão comercializados pneus de alta performance para caros, motos, utilitários e veículos 4x4. O pagamento é feito on-line, por cartão de crédito, em ambiente seguro, diretamente à operadora. A empresa também está lançando um sistema dedicado a seus revendedores e frotistas, via Internet. Através dele, clientes cadastrados poderão fazer pedidos, receber informações sobre o andamento dos mesmos, faturamento e outros dados operacionais. Poderão, também, receber informações sobre a linha de produtos da marca.