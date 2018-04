Pirelli volta a dar férias coletivas a funcionários A fabricante de pneus Pirelli anunciou ontem que a unidade de Santo André entrará novamente em férias coletivas. Segundo o Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo, a parada será de 15 dias, a partir de 19 de fevereiro. A medida atinge 400 trabalhadores administrativos e 1,8 mil da produção. É o terceiro anúncio de férias da Pirelli em dois meses. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul apresentou ontem à direção da General Motors (GM) uma proposta para que os 1.633 funcionários que trabalham com contratos temporários sejam prorrogados por seis meses. Em São José dos Campos, onde a GM antecipou o fim do contrato de 802 temporários, o sindicato dos metalúrgicos recebeu parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, pelo qual a demissão coletiva dependeria de negociação prévia. Em Panambi (RS), a Kepler Weber, que produz sistemas de armazenagem agrícolas, colocará 800 funcionários em férias coletivas entre 9 e 24 de fevereiro.