PIS: abono e rendimento a partir de amanhã Trabalhadores inscritos no PIS nascidos entre 1.º e 15 de abril podem receber o abono salarial (R$ 151,00) ou o rendimento das cotas a partir de amanhã. Também já podem receber os participantes do PIS nascidos de julho a março e todos os servidores públicos cadastrados no Pasep. O prazo termina em abril de 2001. Os funcionários do Banespa continuam recebendo no Banco do Brasil, assim como os demais servidores públicos filiados ao Pasep. Apenas no próximo pagamento, a ser iniciado em julho de 2001, os cadastros dos empregados do Banespa serão transferidos ao PIS e eles passarão a receber na Caixa Econômica Federal, como outros funcionários da iniciativa privada.