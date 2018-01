PIS beneficia 38 milhões de trabalhadores A partir do dia 29 de agosto, a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar o Abono Salarial e os rendimentos do PIS (Programa de Integração Social), beneficiando 38 milhões de trabalhadores. Da última vez que a Caixa realizou o pagamento de abonos, 3,8 milhões de famílias foram contempladas, correspondendo a 86% do total disponível. A meta para 2000 é superar este recorde. Estão disponíveis 34 milhões de rendimentos, totalizando R$ 900 milhões. Os rendimentos do PIS correspondem aos juros de 3% ao ano mais o RLA (Resultado Líquido Adicional), cujo percentual é variável. Os trabalhadores que os recebem são apenas aqueles que se cadastraram no PIS-PASEP até 04/10/88. Além disso, há R$ 609,5 milhões a serem distribuídos pelos 4,7 milhões de abonos no valor de um salário mínimo. Os trabalhadores com direito ao abono salarial (de um salário mínimo) devem ter sido cadastrados no PIS-PASEP até 1995, trabalhado pelo menos 30 dias com a carteira assinada em 1999 e recebido até dois salários mínimos mensais no ano passado. O PIS é um programa criado pelo governo para promover a integração do empregado ao desenvolvimento das empresas e estimular uma melhor distribuição da renda nacional. As pessoas jurídicas e entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, recolhem compulsoriamente a contribuição conforme o artigo 239 da Constituição de 1988, destinada ao financiamento do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Convênio com empresas As empresas que firmaram convênio com a Caixa pagam seus benefícios anualmente a todos os seus empregados direto na folha de pagamento. Com o convênio PIS Empresa, a Caixa aumentou a adesão dos empregadores, facilitando o pagamento antecipado de benefícios. O prazo para novas adesões terminou no começo de julho e os resultados do convênio deste ano já saíram. Segundo o superintendente da Caixa em Brasília, Alexandre Melillo, foram feitos 816 mil pagamentos por meio do PIS Empresa, o que representa um valor de R$ 113 milhões. Otimista com os resultados até agora, Melillo disse que o banco quer abrir, em breve, novas inscrições para os empregadores que pretendem fazer parte desse convênio.