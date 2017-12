PIS: calendário de pagamentos já está disponível O calendário de pagamentos dos benefícios do PIS para o exercício 2001/2002 já está definido e traz uma novidade: o pagamento aos trabalhadores beneficiados será durante um período mais longo. Os valores de desembolso e a quantidade de beneficiários para este exercício deverão estar definidos no início de julho, depois da atualização completa de todo o cadastro do PIS. A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar abonos salariais, rendimentos do PIS e quotas a partir de 22 de agosto e tem o prazo limite de 28 de junho de 2002, dois meses a mais para fazer todos os pagamentos. O abono é o benefício mais significativo para o trabalhador, pois representa um salário mínimo (R$ 180,00) extra na renda familiar. Outra alteração para este exercício aconteceu nas datas a partir das quais os trabalhadores podem sacar os benefícios. O calendário é definido sempre de acordo com as datas de aniversário dos trabalhadores, mas dessa vez a variação é apenas mensal. Exemplo: todos os trabalhadores nascidos em julho poderão receber a partir do dia 22 de agosto e todos os nascidos em agosto receberão a partir de 28 de agosto. Antes havia uma quebra quinzenal dos aniversariantes para a definição das datas de pagamento. Além da ampliação do prazo de pagamento, a Caixa conta também com o convênio PIS Empresa, que antecipa o pagamento para julho aos empregados das empresas conveniadas. PIS - Exercício 2001/2002 - Calendário Nascidos em Recebem a partir de Julho 22/08/2001 Agosto 28/08/2001 Setembro 12/09/2001 Outubro 29/09/2001 Novembro 25/09/2001 Dezembro 17/10/2001 Janeiro 24/10/2001 Fevereiro 14/11/2001 Março 21/11/2001 Abril 27/11/2001 Maio 12/12/2001 Junho 19/12/2001