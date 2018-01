PIS começa a ser pago a quem nasceu em março Começa hoje o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS para quem nasceu em março. Ao todo, 586.920 trabalhadores já estão autorizados a sacar os R$ 300,00 do abono salarial e outros 2,358 milhões a sacar os rendimentos do PIS. Esse é o nono grupo de pagamentos do PIS no calendário 2005/2006. O pagamento começou no dia 10 de agosto e até 10 de outubro foram pagos 4.020.143 abonos salariais, no valor de R$ 970.995.399,90, e 6.455.194 rendimentos do PIS, no valor de R$ 237.920.758,64. Praticamente todos os nascidos entre julho e fevereiro já sacaram o abono salarial. Os 3,3% que ainda não o fizeram têm prazo até 30 de julho de 2006. As informações são da Radiobrás.