PIS: como receber os rendimentos A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar o Abono Salarial e os rendimentos do PIS (Programa de Integração Social) a partir de 29 de agosto. Segundo o presidente da Caixa, Emílio Carazzai, é importante estar atento ao calendário de pagamentos, pois os trabalhadores que têm direito aos benefícios - cerca de 38 milhões - receberão um 14o salário que reforça a renda familiar. O PIS tem como objetivo integrar o empregado ao desenvolvimento das empresas e estimular uma melhor distribuição da renda nacional. As empresas e entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, recolhem compulsoriamente a contribuição conforme o artigo 239 da Constituição de 1988, destinada ao financiamento do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Quem tem direito ao PIS A solicitação de cadastramento do trabalhador no PIS é feita por pessoas jurídicas (inclusive sindicatos), federações estaduais de pescadores, repartições oficiais estrangeiras, titulares de cartórios não oficializados e pessoas físicas - autônomos, profissionais liberais, construtores civis particulares e empregadores rurais - que mantenham empregados com contrato de trabalho regido pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Os trabalhadores que devem ser cadastrados no PIS são aqueles que ainda não foram inscritos no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e formam o contingente de empregados vinculados a repartições oficiais (inclusive as estrangeiras) ou de cartórios não oficializados, além de pescadores artesanais, diretores não empregados e optantes do FGTS, trabalhadores rurais e avulsos conforme portaria n°3.107, de 07/04/71, do MTb - Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Os benefícios Os trabalhadores com direito ao abono salarial são aqueles cadastrados no PIS-PASEP até 1995, que trabalharam pelo menos 30 dias com a carteira assinada em 1999 (para empregador contribuinte no PIS-PASEP), que receberam até dois salários mínimos mensais no ano passado e cujos dados tenham sido listados corretamente pela empresa na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Em relação aos rendimentos do PIS, o grupo de trabalhadores beneficiado é mais restrito, incluindo apenas os cadastrados no PIS-PASEP até 04/10/88. Eles não ganham o Abono Salarial. Os rendimentos correspondem aos juros de 3% ao ano mais o RLA (Resultado Líquido Adicional), cujo percentual é variável. O cadastramento do trabalhador no PIS permite que ele participe de alguns programas sociais do governo, como o RAIS - para atribuição do abono salarial -, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o Seguro-Desemprego e o CNIS -Cadastro Nacional de Informações Sociais. Como receber Para receber os benefícios, o trabalhador deve comparecer a qualquer agência da Caixa Econômica Federal no período determinado no calendário de pagamento (ver abaixo) com os seguintes documentos: cartão de inscrição ou número do PIS; carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social. O calendário do PIS obedece as datas de aniversário dos participantes. Confira na tabela a seguir: Nascidos em Receba a partir de JULHO 01 a 15 16 a 31 29/08/2000 31/08/2000 AGOSTO 01 a 15 16 a 31 12/09/2000 14/09/2000 SETEMBRO 01 a 15 16 a 30 19/09/2000 21/09/2000 OUTUBRO 01 a 15 16 a 31 26/09/2000 28/09/2000 NOVEMBRO 01 a 15 16 a 30 10/10/2000 17/10/2000 DEZEMBRO 01 a 15 16 a 31 19/10/2000 24/10/2000 JANEIRO 01 a 15 16 a 31 26/10/2000 09/11/2000 FEVEREIRO 01 a 15 16 a 29 14/11/2000 16/11/2000 MARÇO 01 a 15 16 a 31 21/11/2000 23/11/2000 ABRIL 01 a 15 16 a 30 28/11/2000 12/12/2000 MAIO 01 a 15 16 a 31 14/12/2000 19/12/2000 JUNHO 01 a 15 16 a 30 21/12/2000 27/12/2000