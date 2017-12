PIS: correção anual e pagamento Desde sexta-feira, o Conselho de Administração de Recursos do Programa PIS/Pasep começou a aplicar a correção anual nos saldos dos participantes de 14,93%. A atualização total da cota foi definida a partir de reajuste da reserva correspondente a 2,26%, mais atualização monetária de 6,021%, juros de 3% e resultado líquido adicional de 3%. Antecipação Este ano, a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar para dia 29 de agosto o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do Programa de Integração Social (PIS). Com isso o pagamento será iniciado um mês antes em relação ao ano passado. O calendário obedecerá às datas de aniversário dos participantes.