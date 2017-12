PIS: dia de pagamento dos benefícios Os últimos inscritos no PIS que ainda não podiam retirar o benefício, os nascidos de 16 a 30 de junho, começarão a recebê-lo na quarta-feira. Após a data, todos os participantes do PIS-Pasep poderão receber o abono salarial ou os rendimentos. O abono (R$ 151) será dado a quem, em 99, teve renda mensal de até 2 salários, trabalhou com registro por um mês ou mais e está cadastrado desde 1995. O rendimento da cota será dado a quem não receber o abono e tiver sido cadastrado até 4 de outubro de 1988. Os integrantes do PIS receberão na Caixa e os cadastrados no Pasep, no Banco do Brasil. O pagamento termina, para todos, em 30 de abril de 2001.