PIS: inscritos podem retirar benefícios A partir de hoje trabalhadores inscritos no PIS nascidos de 1º. a 15 de março podem retirar o pagamento. Quem nasceu de 16 a 31 poderá receber o abono ou o rendimento das cotas na quinta-feira. Também já podem receber os benefícios os participantes do PIS nascidos de julho a fevereiro e os servidores públicos cadastrados no Pasep. O abono de R$ 151,00 será dado a quem, em 1999, recebeu até dois salários ao mês e trabalhou registrado por pelo menos 30 dias, desde que tenha sido cadastrado até 1995. Receberá o rendimento quem não tem direito ao abono e foi cadastrado até 4 de outubro de 1988. O prazo termina, em todos os casos, em 30 de abril de 2001.