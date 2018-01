PIS: pagamento do abono a partir da 4ª feira Trabalhadores da iniciativa privada, pertencentes ao PIS, nascidos em março, poderão receber os benefícios a partir de quarta-feira. O abono de R$ 180,00 será dado a quem, no ano passado, teve renda média mensal de até dois salários mínimos, trabalhou registrado por pelo menos um mês e foi cadastrado no PIS-Pasep até 1996. Poderá sacar o rendimento da cota quem se cadastrou até 4 de outubro de 1988 e não tem direito ao abono. O prazo de saque, para todos os trabalhadores, termina em 28 de junho de 2002.