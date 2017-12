PIS-Pasep: quem recebe Trabalhadores inscritos no PIS, nascidos de 1.º a 15 de maio recebem os benefícios a que têm direito a partir de hoje. Também já podem receber os nascidos de julho a abril e todos os servidores públicos cadastrados no Pasep. O abono salarial de R$ 151,00 será dado a quem, em 99, teve renda mensal de até 2 salários mínimos, trabalhou com registro por pelo um mês e está cadastrado desde 95. Os rendimentos das cotas serão dados a quem não tem direito ao abono e foi inscrito no programa até 4 de outubro de 1988. Tendo em vista que o prazo para o recebimento do PIS-Pasep termina no final de abril de 2001, pode ser mais vantajoso esperar até esse mês para receber o abono, pois com a possibilidade de se elevar o salário mínimo a R$ 180,00 em abril o benefício também seria alterado. Os participantes do PIS devem se dirigir às agências da Caixa Econõmica federal para receber o benefício e os cadastrados no Pasep, ao Banco do Brasil.