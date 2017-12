PIS: quem recebe os benefícios O trabalhador participante do PIS nascido de 1º. a 15 de fevereiro pode receber o abono ou o rendimento das cotas a partir de hoje. Quinta-feira receberá quem nasceu de 15 a 29 do mês. Todos os participantes do Pasep e os integrantes do PIS nascidos de julho a janeiro também já podem fazer o saque. O abono de R$ 151,00 será dado a quem, em 1999, teve renda de até dois salários, trabalhou com registro por pelo menos um mês e está cadastrado desde 1995. Quem foi inscrito até 4 de outubro de 1988 e não pode receber o abono tem direito ao rendimento das suas cotas no fundo do PIS-Pasep. O prazo para o pagamento termina, para todos os participantes, em 30 de abril de 2001.