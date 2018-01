PIS: quem tem direito a receber os benefícios Têm direito de receber o abono salarial, um salário mínimo (R$ 180), os trabalhadores: - cadastrados há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP; - aqueles com média de 02 salários mínimos mensais em 2000; - os que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias com carteira assinada durante 2000 para empregador contribuinte do PIS-PASEP; - que tenham os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS de 2000. Com relação aos Rendimentos do PIS, correspondente à rentabilidade sobre o saldo atualizado das quotas do trabalhador, têm direito os trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 04 de outubro de 1988 e possuam saldo de quotas na sua conta do PIS-PASEP. Para os trabalhadores que se enquadram em um dos casos listados abaixo, a Caixa avisa que estes saques podem ser feitos a qualquer momento, independente do calendário anual de pagamentos (veja link abaixo). São eles: aposentadoria; invalidez permanente; transferência para reserva remunerada; reforma militar; benefício assistencial a idosos e a deficientes; AIDS; morte do participante e Câncer. Como receber Se o trabalhador tiver conta na Caixa, receberá crédito direto nesta conta. Se não tiver, deve comparecer a qualquer agência da Caixa, no período determinado no calendário de pagamento, com os seguintes documentos: cartão de inscrição ou número do PIS e carteira de identidade (ou carteira de trabalho e previdência social), ou simplesmente com o Cartão do Trabalhador. Quem tiver o Cartão do Cidadão (que pode ser solicitado nas agências da Caixa), poderá receber os benefícios em qualquer uma das 8.500 lotéricas espalhadas pelo País. Funcionário de empresa conveniada ao PIS Empresa, recebe crédito na folha de pagamento a partir de julho.