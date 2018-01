PIS: quem tem direito aos benefícios Participantes do PIS nascidos de 16 a 31 de dezembro e cadastrados no Pasep com inscrição terminada em 6 e 7 podem retirar os benefícios a que têm direito a partir de amanhã. Para quem nasceu de 1.º a 15 de janeiro, o pagamento do PIS estará disponível a partir de quinta-feira. Em todos os casos, o prazo termina em 30 de abril de 2001. O abono de R$ 151,00 ou o rendimento das cotas já estão disponíveis aos cadastrados no PIS nascidos de 1.º de julho a 15 de dezembro e aos pertencentes ao Pasep com inscrição terminada em número de 0 a 5.