PIS: R$ 1,2 bilhão em benefícios foram pagos O prazo para a retirada dos benefícios do PIS terminou no último dia 27 e hoje a Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou o balanço dos benefícios pagos. De acordo com a CEF, este ano, o número de trabalhadores que receberam os benefícios foi 47,4% maior em relação a 1999. O salário mínimo extra do abono foi pago a mais de 3,8 milhões de famílias. Um recorde histórico de 87,8% do total de abonos disponíveis (4,3 milhões) e 1,8 ponto porcentual superior ao exercício do ano passado. Mais trabalhadores também se beneficiaram dos rendimentos do PIS - 14 milhões (41,2% do total), contra os 10,9 milhões de 2000. Os benefícios foram pagos nas agências da Caixa, ou por meio de crédito direto em conta, e também através de convênios com as empresas. Cerca de 66 mil empresas participaram do convênio, pagando aos seus trabalhadores, antecipadamente, 672 mil abonos (17,6% do total pago) e 3,15 milhões de rendimentos do PIS (22,5 do total pago). No último mês de pagamento, os trabalhadores também tiveram a opção de receber os benefícios em toda a rede de casas lotéricas do país, por meio do Cartão do Cidadão.