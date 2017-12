PIS: veja quem recebe o benefício hoje Trabalhadores inscritos no PIS nascidos de 1º a 15 de junho recebem o benefício a partir de hoje. Na próxima semana começarão a receber os últimos cadastrados que ainda não podem receber, os nascidos entre 16 e 30 de junho. A todos os demais cadastrados no PIS e aos inscritos no Pasep, o benefício já está disponível. O abono de R$ 151 será pago a quem, em 99, teve renda de até dois salários, trabalhou com registro por pelo menos um mês e está registrado no PIS-Pasep desde 95. Tem direito ao rendimento das cotas quem não tem direito ao abono e foi cadastrado até 4 de outubro de 88. O prazo para o pagamento termina, para todos os participantes, em 30 de abril de 2001.