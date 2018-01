PIS: volume recorde Na sexta-feira passada, a Caixa Econômica Federal encerrou o pagamento de abonos e rendimentos do PIS-Pasep do exercício de 1999/2000. No total foram mais de R$ 813,7 milhões - R$ 130 milhões a mais que em 1999. O salário mínimo extra do abono foi pago a mais de 3,8 milhões de famílias. Um recorde de 86% do total de abonos disponíveis (4,4 milhões). Isso representa um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao exercício do ano passado. O número de trabalhadores que recebeu os rendimentos do PIS também foi maior: 10,9 milhões. Em 1999, foram 9,5 milhões. Os pagamentos foram feitos diretamente nas agências da Caixa, por meio de crédito direto em conta ou por convênios com as empresas (Caixa PIS-Empresa). Cerca de 66 mil empresas participaram do convênio e pagaram aos seus trabalhadores 666 mil abonos, 14,8% do total. Quanto ao rendimentos do PIS, elas pagaram 2,77 milhões, 8,6% do total. Neste ano, o Caixa PIS-Empresa recebeu uma adesão maior dos empregadores, 58,5% a mais do que no exercício 98/99. Com isso, foi possível pagar mais de 307 mil benefícios antecipadamente.