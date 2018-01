PIS/Pasep: benefícios a partir de amanhã Amanhã os trabalhadores inscritos no PIS nascidos em outubro poderão retirar o abono ou o rendimento das cotas na Caixa Econômica Federal ou em lotéricas. Também podem receber os benefícios integrantes do PIS os nascidos de julho a setembro e servidores públicos, do Pasep, com número de inscrição terminado em 0, 1, 2 e 3. Estes devem sacar no Banco do Brasil. O abono de R$ 180 será dado a quem recebeu, em 2000, até dois salários, trabalhou com registro por pelo menos um mês e está cadastrado desde 1996. O rendimento da cota será pago ao trabalhador que se cadastrou até 5 de outubro de 1988. O prazo para o recebimento de abono e rendimento nos dois programas terminará em 28 de junho de 2002.