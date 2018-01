PIS/Pasep: benefícios a partir de amanhã Amanhã, os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em abril começam a receber os benefícios do PIS na Caixa Econômica Federal. O abono no valor de R$ 180 cabe aos trabalhadores que, em 2000, tiveram renda mensal de até dois salários mínimos, trabalharam com registro por um mês ou mais e estão registrados desde 1996. Quem não se enquadra nessas condições, mas se cadastrou até 4 de outubro de 1988 e ainda tem cotas do fundo PIS-Pasep pode retirar o rendimento, equivalente a 13,93% do valor da cota. O prazo final para a retirada é 28 de junho de 2002.