PIS/Pasep: benefícios a partir de hoje Trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) nascidos em novembro poderão sacar os benefícios a que têm direito a partir de hoje. A partir de amanhã é a vez de os servidores públicos cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) com número de inscrição terminado em 4 e 5 fazerem as retiradas. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo (R$ 180,00) quem trabalhou com registro em carteira por pelo menos um mês durante o ano de 2000, recebeu em média até dois salários mínimos mensais e está cadastrado no PIS-Pasep desde 1996. O rendimento da cota é pago para quem ganhou acima de dois salários mínimos no ano passado e foi inscrito no programa até 5 de outubro de 1988. Saque Os cotistas do PIS devem retirar os benefícios nas agências da Caixa Econômica Federal e os do Pasep no Banco do Brasil. O pagamento do abono e do rendimento vai até o dia 28 de junho de 2002.