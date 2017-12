PIS/Pasep: saldo com correção de 13,93% O saldo das contas do PIS-Pasep teve correção de 13,93% na sexta-feira. O porcentual refere-se à atualização do exercício 2001/2002. Têm direito a retirar o rendimento com base no valor corrigido trabalhadores cadastrados até 4 de outubro de 1988. Será distribuído ainda o abono salarial de R$ 180,00. O calendário de pagamento também já foi definido. Trabalhadores cadastrados no PIS e no Pasep começam a receber a partir de 22 de agosto. Os primeiros recebem na Caixa Econômica Federal, os demais no Banco do Brasil. O início do pagamento do PIS segue o mês de nascimento. Para os cotistas do Pasep, as datas iniciais subseqüentes estão definidas de acordo com o último dígito do número de cadastro dos trabalhadores. Em ambos os casos, a data final é 28 de junho de 2002.