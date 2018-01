PIS/Pasep: trabalhadores recebem benefícios Trabalhadores inscritos no PIS nascidos em agosto poderão receber o abono de R$ 180,00 ou o rendimento das cotas a partir de amanhã. Os nascidos em julho e os servidores públicos enquadrados no Pasep com inscrições terminadas em 0 e 1 também já podem receber os benefícios. Recebe o abono quem teve renda mensal, em 2000, de até dois salários mínimos, trabalhou com registro por pelo menos um mês e está cadastrado desde 1996. O rendimento de 13,93% calculado sobre o valor das cotas do ano passado será dado a quem foi cadastrado até 4 de outubro de 1988 e não sacou o saldo do PIS-Pasep. Trabalhadores empregados na iniciativa privada, pertencentes ao PIS, recebem na Caixa Econômica Federal. Quem pertence ao Pasep deverá fazer o saque no Banco do Brasil. O prazo, em todos os casos, vai até 28 de junho de 2002.