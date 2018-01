PIS/Pasep: veja o recebimento de benefícios Trabalhadores cadastrados no Pasep com números de inscrição terminados em 6 e 7 começam a receber o abono salarial ou o rendimento das cotas a partir de quarta-feira. Os que fazem parte da iniciativa privada, inscritos no PIS, nascidos em julho, agosto, setembro, outubro e novembro e os participantes do Pasep, com inscrição terminada em 0, 1, 2, 3, 4 e 5 também já podem receber os benefícios. Os primeiros recebem na Caixa Econômica Federal e em lotéricas e os servidores públicos sacam nas agências do Banco do Brasil. O prazo para a retirada, tanto para os inscritos no PIS como no Pasep, vai até 28 de julho de 2002. Quem está em condição de retirar o abono e não sacá-lo perde o direito a ele.