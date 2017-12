Piva acredita em queda da Selic na próxima reunião do Copom O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horacio Lafer Piva, afirmou hoje acreditar que o Banco Central (BC) baixará os juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). "Sou um otimista renitente. Acredito sim (no corte da Selic, a taxa básica de juros da economia), em primeiro lugar porque houve pressão (do vice-presidente José Alencar, que criticou os juros altos), mas mais importante do que isso, porque tecnicamente vejo horizontes que permitem o governo iniciar essa queda de juros", disse. Para Piva, um corte nos juros melhoraria muito o ambiente econômico, porque atinge favoravelmente a "percepção dos agentes econômicos". Segundo ele, o BC pode cortar os juros sem descuidar da inflação porque o desemprego cresce, a produção cai e não há renda interna. "De maneira que não há risco de inflação de demanda", complementou Piva, ao sair de reunião com empresários em um hotel da capital paulista.