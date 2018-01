Piva convoca eleições da Fiesp para 25 de agosto Começou hoje, oficialmente, o processo de sucessão à presidência do sistema Fiesp/Ciesp. O presidente das entidades, Horácio Lafer Piva, convocou, por meio de edital publicado em jornais da capital e do interior paulista, as eleições para a presidência e diretorias das entidades em 25 de agosto. A partir de hoje, os dois candidatos que concorrem à presidência do sistema têm até vinte dias para inscrever suas chapas para as eleições. Concorre pela situação o empresário Claudio Vaz, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp e ex-diretor regional do Ciesp, e pela oposição o também empresário Paulo Skaf, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) e vice-presidente da Fiesp.