Piva critica tratamento dado às exportações O presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, criticou o tratamento dado pelo atual governo às exportações. "Não vejo no País uma consciência clara sobre a importância das exportações. Não acho que o tema foi colocado na agenda de debates do governo FHC". Piva disse lamentar que a participação do Brasil no mercado internacional já tenha chegado a 1,5% e hoje não passe de 0,9%. Segundo ele, o governo "tem grandes méritos", mas as exportações foram tratadas apenas "de forma ideológica". O empresário disse que os candidatos à Presidência da República já mostraram que estão conscientes da importância desse tema e que as exportações "deverão entrar na agenda do dia do próximo governo". Apesar das críticas, Piva elogiou os órgãos no governo que cuidam da área de comércio exterior em vários momentos e admitiu que sua relação com o governo ?é de amor e conflito". Ele fez palestra em seminário de comércio exterior organizado pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio.