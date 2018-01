Piva destaca que Brasil sai politicamente mais forte de Cancún O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horacio Lafer Piva, considerou que a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) teve uma saldo político muito importante para o Brasil. Na avaliação do empresário, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, articulou com maestria a posição do G-21 (grupo de países em desenvolvimento, do qual fazem parte, por exemplo, China, Índia, Nigéria, África do Sul, sob a liderança do Brasil). "O ministro sabe fazer isto muito bem", elogiou Piva. Ele admitiu que o processo de articulação do Grupo vai gerar conseqüências positivas intensas para o Brasil nas próximas rodadas de negociações comerciais. "Saímos politicamente mais fortes de Cancun", reiterou Piva. O presidente da Fiesp admitiu que não esperava nenhum resultado concreto, em termos comerciais, da reunião da OMC no México, mas ressaltou que embora não tenha havido avanços, a reunião também não causou qualquer retrocesso. "O resultado foi melhor do que eu esperava", afirmou o empresário.