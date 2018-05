Pizza de celebridade tem cara de artista feita com queijo e tomate

SÃO PAULO - Um restaurante escocês da cidade de Glasgow reinventou a Pizza. O sabor continua o mesmo, mas o queijo e tomate formam desenhos inusitados com o rosto de artistas e até uma pintura famosa como a Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci.

O italiano Domenico Crolla, dono do restaurante, tornou-se celebridade com a impressão de imagens de celebridades nas suas pizzas.

Ele conta que começou a fazer pizzas artísticas criando imagens de Bruce Lee. Depois de receber um emocionado agradecimento da atriz e cantora Shannon Lee, filha do astro de cinema que morreu quando ela tinha apenas quatro anos, o pizzaiolo resolveu homenagear outros famosos.

Ele já fez pizzas com retratos de Anna Wintour, Tom Ford, Rihanna e Marylin Monroe, entre muitos outros. "Tom Ford era uma das minhas pizzas mais fáceis até agora, com a sua pele perfeita e falta de rugas", disse o dono do restaurante ao jornal britânico Daily Mail.

Entre os artistas que já procuraram o restaurante para agradecer a homenagem - e, em alguns casos, experimentar uma pizza ilustrada com o próprio rosto - estão Rihanna, Beyonce e Cristiano Ronaldo. Um dos agradecimentos que mais o emocionou foi da atriz Sophia Loren.

Crolla considera que seu trabalho é uma espécie de arte e diz que sua missão é a de valorizar a pizza e mostrar que sua pizzaria não é um fast food.

"Acho que é uma espécie de alta costura, ou seja, uma criação exclusiva feita sob medida", explicou ele ao Daily News. "Atendemos aos pedidos de clientes procurando dar a máxima atenção aos detalhes utilizando uma técnica exclusiva".